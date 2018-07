HCor faz campanha de combate à hipertensão

O Hospital do Coração (HCor) de São Paulo e as sociedades médicas de Cardiologia e Pneumologia lançam hoje a Campanha Nacional de Combate à Hipertensão Arterial Pulmonar, síndrome grave e de difícil diagnóstico que afeta cerca de 4 mil pacientes no País. O objetivo é estimular a identificação precoce da doença, já que a média de sobrevida desses pacientes sem tratamento é de dois anos. Os principais sintomas são falta de ar, cansaço, dor no peito, tonturas e inchaço nos pés.