A discussão do tema Lixo - Sustentabilidade e Responsabilidade das Organizações de Saúde abre hoje, às 9 horas, as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente no Instituto Central do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Estão programados ainda a exibição de um vídeo do Greenpeace e uma exposição de objetos decorativos confeccionados em papel jornal, filtro de café, vidro, papelão e garrafa pet.