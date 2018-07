HC confirma retorno de Ramires

A superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP confirmou ontem o retorno do cardiologista José Antonio Franchini Ramires à diretoria da divisão clínica do Instituto do Coração (Incor) em razão de ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. O médico havia deixado o cargo em 2005 após a cúpula do hospital apontar que durante sua administração teriam ocorrido irregularidades no Incor e na Fundação Zerbini, órgão de apoio da unidade hospitalar. Em nota divulgada ontem, o hospital destaca, no entanto, que Ramires não retornará aos outros cargos que ocupava, os de presidente do conselho diretor do Incor e do conselho curador da Zerbini. "A Justiça determinou seu retorno apenas a um cargo técnico-administrativo de uma das oito unidades médicas de apoio ao instituto (diretor técnico de divisão clínica)", informa a nota do hospital. Acrescenta ainda que este é um cargo de confiança para o qual o médico foi nomeado em 1999. Segundo a nota, "grave lesão à ordem pública e à administração" levou ao afastamento do cardiologista das funções de presidente dos dois conselhos. "Essa quebra de vínculo de confiança provocou posteriormente seu afastamento também da função de diretor técnico de divisão. E é apenas a este único cargo que a Justiça entendeu agora devolvê-lo", diz o texto. Questionada, a superintendência do hospital não informou ontem quais foram os resultados das investigações realizadas a partir de 2005. O afastamento de Ramires foi seguido da revelação de uma crise financeira na fundação. "O afastamento resultou no saneamento financeiro e na resolução dos problemas", afirmou a ontem Giovane Guido Cerri, que presidia o conselho deliberativo do HC, responsável pelo afastamento de Ramires dos conselhos da fundação e do Incor. O cardiologista afirmou que a sentença é a prova de que as suspeitas de seus envolvimento nas irregularidades não eram verdadeiras. "Nada justificou o meu afastamento. Era uma briga política e fizeram tudo para atingir a minha imagem", afirmou o cardiologista. Ele não quis falar quais seriam os motivos dos ataques que teria sofrido e informou apenas que na sua posse "contará uma historinha".