Portadores de diabetes do tipo 2 com mais de 40 anos, excesso de peso e que não usem insulina podem participar de pesquisa do Hospital das Clínicas sobre a suplementação de creatina no combate dos efeitos da doença. Os interessados farão exercícios físicos e serão examinados. Mais informações pelo e-mail gualano@usp.br ou 0xx11 9619-5511.