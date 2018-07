O Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, está oferecendo atendimento a pessoas com mais de 18 anos que apresentem transtorno de cleptomania. O paciente passará por triagem e receberá tratamentos psicológico e psiquiátrico por 14 semanas. As triagens podem ser agendadas pelo (0xx11) 3069-6975.