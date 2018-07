Haten com formas limpas, sem abrir mão do luxo

Sobreposição de folhas. Tecidos que, em vez de costurados, revelam-se em camadas e levam pouca ou nenhuma costura. Sem abrir mão de um inverno luxuoso e com muito brilho, os volumes não escondem a feminilidade, mas a transformam em novas formas. Ao som da Orquestra Oriental, a única orquestra erudita árabe da América Latina, o estilista Fause Haten, que é de origem árabe trouxe sua para a SPFW seu olhar em direção ao passado, aos costumes asiáticos e às formas mais limpas. Haten, que em coleções anteriores havia brincado muito com todos os recursos de formas e volumes, limpou tudo para o inverno 2007. Limpou tanto que chegou aos ´trapos de seda´. A super sobreposição traz tecidos como georgete, feltro, o tecno jersey, a manta de pet, material reciclado de acordo com os conceitos desta edição do evento. O conceito atinge seu máximo no modelo hortelã desfilado por Ana Claudia Michels. Um longo que leva nada menos que 15 metros de crepe georgette. A mulher de Haten é sempre feminina, veste hortelã, verde e roxo, rosa, cinza, marrom, prata. Os anos 20 dão o ar de sua graça em vestidos que nascem de camisetas. As formas estão mais retas e simétricas. Mas encontram os volumes e contornos dos anos 80. Feminilidade, novas formas que nascem de camadas de história e tecido. O inverno é clean e luxo.