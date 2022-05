Harry Styles tem a 5ª melhor estreia de um álbum na história do Spotify

Com 'Harry's House', Harry Styles alcançou a 5ª melhor estreia de um álbum no Spotify Global. Foto: Twitter / @Harry_Styles

Um dos álbuns mais aguardados do ano, Harry's House entrou para a história como uma das melhores estreias mundiais do Spotify Global. Lançado nesta sexta-feira, 20, o disco do cantor Harry Styles alcançou a 5ª posição nos charts globais do streaming, ultrapassando 97 milhões de streams em apenas 24 horas.

O britânico colocou todas as 13 faixas do álbum no topo do Spotify Global, assim como na plataforma dos Estados Unidos e do Reino Unido. No Brasil, o álbum debutou na 4ª melhor posição da história, com 4,7 milhões de streams.

Harry já havia mostrado o que estava por vir, com o single As It Was, que alcançou 200 milhões de streams e quebrou o recorde no Guinness World Records como a canção mais tocada na categoria masculina, com mais de 16 milhões de streams no primeiro dia após o lançamento.

Confira o Top 5 mundial:

Certified Lover Boy - Drake: 155 milhões Un Verano Sin Ti - Bad Bunny: 146 milhões Scorpion - Drake: 132 milhões Mr. Morale & the Big Steppers - Kendrick Lamar: 100 milhões Harry’s House - Harry Styles: 97 milhões

Confira o Top 5 brasileiro:

Chromatica - Lady Gaga: 7,7 milhões Versions Of Me - Anitta: 6,05 milhões Juliette - Juliette: 5,9 milhões Harry’s House - Harry Styles: 4,7 milhões Máquina do Tempo - Matuê: 4,7 milhões

Ouça o álbum completo: