Harry Styles recusa papel como príncipe Eric em 'A Pequena Sereia'

O músico já atuou em Dunkirk (2017), um drama sobre a Segunda Guerra Mundial Foto: REUTERS/Neil Hall

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS - O cantor britânico Harry Styles recusou interpretar o papel do príncipe Eric na versão live-action A Pequena Sereia após várias semanas de negociações com a Disney.

Segundo a revista Variety, que cita fontes ligadas à produção do filme, Styles e o estúdio interromperam de "forma amistosa" as conversas para que ele interpretasse o papel de Eric, um rumor que já circulava na imprensa especializada há algumas semanas.

Esta não seria a primeira participação do ex-One Direction nas telonas. O músico já atuou em Dunkirk (2017), um drama sobre a Segunda Guerra Mundial dirigido por Christopher Nolan indicado ao Oscar de melhor filme.

A Disney também negocia com outros atores para formar o elenco de A Pequena Sereia. Segundo o site Deadline, as negociações com o espanhol Javier Bardem para representar o rei Tritão, o pai de Ariel, estão avançadas. A escolha, porém, ainda não foi oficializada.

Até o momento, foram confirmados Melissa McCarthy no papel de Úrsula, Jacob Tremblay como o peixe Linguado e Awkwafina como a gaivota Sabidão. A cantora Halley Bailey será a protagonista do filme, interpretando a princesa Ariel.

A nova versão faz parte da estratégia do estúdio de readaptar clássicos com novas tecnologias digitais ou com atores reais. Neste ano, a Disney já lançou Dumbo, Aladdin e Rei Leão, que ainda está em cartaz. EFE