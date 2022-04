Harry Styles divulga tracklist do álbum 'Harry's House'; confira

Harry Styles em cena do clipe de 'As It Was', uma das faixas do álbum 'Harry's House'. Foto: Youtube/ Harry Styles

Na noite desta quinta-feira, 28, Harry Styles usou as redes sociais para divulgar a tracklist de seu novo e aguardado álbum, Harry's House. Com o total de 13 faixas, o disco é dividido em lados A e B e chega às plataformas digitais no dia 20 de maio.

Uma das músicas presentes em Harry's House é o hit As It Was, que levou o cantor a quebrar o recorde de canção mais tocada no Spotify em 24 horas, com mais de 16 milhões de streams. Até o momento, o single já acumula quase 300 milhões de streams.

Vale lembrar que esse é o primeiro disco do artista após Fine Line, lançado em 2019, que tem entre as faixas o hit vencedor do Grammy, Watermelon Sugar.

Confira a tracklist completa:

Lado A:

- Music For a Sushi Restaurant

- Late Night Talking

- Grapejuice

- As It Was

- Daylight

- Little Freak

- Matilda

Lado B:

- Cinema

- Daydreaming

- Keep Driving

- Satellite

- Boyfriends

- Love Of My Life