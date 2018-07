Há subnotificação, diz especialista

O gerente de Vigilância em Saúde, Prevenção e Controle de Doenças da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, atribuiu ontem as taxas mais altas de mortalidade de gripe suína na Argentina a uma deficiência na notificação de casos. "Há uma probabilidade muito grande de o número de pacientes com gripe suína naquele País ser bem maior do que é apresentado nos dados oficiais", disse. Segundo o novo ministro argentino da Saúde, Juan Manzur, o país registrou "entre 43 e 44 mortos". Diante da alta taxa de letalidade no país vizinho, o Brasil encaminhou à Opas um pedido de informações. Além do número de casos ser maior do que o oficialmente registrado, Barbosa acredita que a taxa de mortalidade pode ser atribuída ainda a eventuais falhas no atendimento. Para o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, há subnotificação de casos da doença na Argentina. Ele estima que o país deva ter número de casos semelhante ao de Chile, que tem 7.342 registros.