Grupo pede proibição da pesca de tubarão

Um grupo internacional de cientistas quer banir a caça de oito espécies de tubarão no Oceano Atlântico e estabelecer limites rígidos para a caça de outras duas espécies. O objetivo é evitar que a população desses animais entre em colapso. Tubarões são vulneráveis à pesca em grande escala, pois seu ciclo reprodutivo e seu desenvolvimento são lentos. Mas, atualmente, não há legislação internacional que regulamente a caça de tubarão, alerta a entidade Lenfest Ocean, que congrega estudiosos do tema. O grupo afirma que cerca de 10 espécies do Atlântico estão em risco.