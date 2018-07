´Grupo Estado´ na SPFW

O Grupo Estado, pela terceira vez consecutiva, tem presença garantida na SPFW. Para a edição de verão, os arquitetos Conrado Heck e Rodrigo Briareu desenvolveram um lounge que explora a experiência sensorial por meio da água, seguindo o tema oficial do evento. O espaço abusa de materiais recicláveis, como o vidro. Superfícies translúcidas aproveitam a luz natural vinda dos jardins do Parque Ibirapuera e ampliam o brilho e o movimento do local, que receberá convidados e celebridades da moda. Um bar circunda o estúdio da Eldorado, rádio oficial do evento, que transmitirá ao vivo tudo o que acontece nos corredores e salas da Bienal. O lounge também vai reunir jornalistas dos veículos Jornal da Tarde, O Estado de S. Paulo, Agência Estado e Estadao.com.br para a cobertura em tempo real do evento. Diariamente, a jornalista e crítica de moda Lilian Pacce entrará ao vivo na Rádio Eldorado com boletins sobre tudo o que está rolando no mundo fashion. Deborah Bresser, editora da Revista JT, também estará na SPFW e será responsável pela cobertura online. Além disso, no final de cada dia de desfile, fará, na TV ao Vivo (no portal Estadao.com.br), um balanço das apresentações. O portal mostrará ainda os melhores momentos dos desfiles. A visão masculina do evento também terá o seu espaço na cobertura do Grupo Estado. Nosso colunista Felipe Machado tem participação garantida durante os seis dias da SPFW, levando a seção Palavra de Homem para a rádio. O lounge do Grupo Estado conta com o patrocínio da Brastemp e o apoio da marcas Stela Artois, Hering, Acervo Benjamin, Pizza 1900 e SAECO. Água é o tema do evento Pegando o gancho da sustentabilidade, os organizadores da SPFW vão reafirmar a postura ecológica já vista durante os desfiles das coleções de inverno 2007. Se na edição de janeiro a preocupação era com a emissão diária de carbono e quantas árvores teriam de ser plantadas para neutralizar o planeta, agora, o tema é a água. A idéia é mobilizar as pessoas para mudanças de hábitos, posturas e comportamentos que fortaleçam a preservação deste elemento no meio ambiente.