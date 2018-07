Gripe suína mata dezenas no México

Autoridades da saúde no México e nos Estados Unidos tomaram medidas de emergência para conter surtos de um novo tipo de gripe suína, que matou dezenas de pessoas e levou ao fechamento de locais públicos, como escolas e museus. Países da América Latina e Europa, preocupados com o caso, estão adotando medidas preventivas. Veja mais imagens da situação México e notícias da doença No México, pelo menos 20 mortes foram confirmadas até a noite de ontem e outras 50 estavam sob investigação. Cerca de mil pessoas internadas apresentavam sintomas semelhantes e poderiam estar infectadas. Nos EUA, pelo menos 7 pessoas teriam sido infectadas. Para evitar que a doença se espalhe, autoridades mexicanas aconselharam a população a evitar aglomerações, inclusive deixando de usar o metrô. Grande parte das atividades culturais foi cancelada na Cidade do México e arredores. Museus, escolas, bibliotecas, teatros e cinemas públicos foram fechados. O país lançou uma campanha de vacinação, mas não há doses suficientes. O ministro da Saúde mexicano, Jose Cordova, afirmou que o vírus é uma mutação que veio de porcos e foi transmitido a humanos. A transmissão entre humanos acontece por contato direto com um infectado e pelo ar. Por isso, Cordova também preveniu contra beijos e apertos de mão. No aeroporto internacional da capital mexicana, passageiros com sintomas de gripe eram aconselhados a não viajar. Todos responderam a questionários sobre saúde. No país, a maioria dos doentes é jovem. Nos EUA, especialistas se mostraram preocupados com casos ocorridos na Califórnia e no Texas e reforçaram que o vírus inclui diferentes tipos de gripe. Segundo um porta-voz da Casa Branca, o presidente Barack Obama foi alertado sobre a possibilidade de o número de casos aumentar abruptamente. A Organização Mundial da Saúde ativou o centro de operações global contra epidemias após identificar a gripe suína como potencial fonte de pandemia (epidemia em vários países). IMUNIZAÇÃO O secretário da Saúde do Distrito Federal mexicano, Armando Ahued, afirmou que "todas as pessoas que não haviam sido vacinadas no país" contra a gripe de inverno comum deveriam ser imunizadas com urgência. "Este novo vírus é suscetível a um antiviral específico. Os casos que forem detectados e determinados como gripe serão perfeitamente tratados." Mas o site dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA afirma que não há vacina para proteger humanos especificamente contra a gripe suína - apenas porcos poderiam ser eficazmente imunizados. O Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças afirmou que o novo subtipo H1N1 do vírus influenza tipo A, identificado em pelo menos 2 dos 7 casos confirmados nos EUA poderia se desenvolver em um vírus do tipo pandêmico. Em anos recentes, o foco global de pandemia de gripe havia mudado para o tipo H5N1, o vírus da gripe aviária.