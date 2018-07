Gripe modifica rotina de igrejas e escolas

O tradicional abraço para desejar a paz de Cristo em celebrações religiosas está suspenso em Santo André, na Grande São Paulo, e em pelo menos 63 paróquias da capital paulista. A medida foi tomada para diminuir o risco de contágio da gripe suína entre os fiéis. Além da suspensão do abraço, o bispo de Santo André, Nelson Westrupp, e o bispo auxiliar, Pedro Luiz Stringhini, da Região Episcopal Belém, na zona leste de São Paulo, recomendam que os frequentadores da igreja não mais deem as mãos durante a oração do Pai Nosso e que recebam a hóstia nas mãos, e não diretamente na boca, como alguns costumam fazer. "Quando houve o surto de meningite no país, em 1973, também passamos a orientar os padres para que a comunhão não fosse dada na boca dos fiéis. Agora é o momento de pedir novamente para que essas ações sejam suspensas", explica Dom Pedro Luiz. A recomendação do bispo auxiliar será adotada por toda a Arquidiocese de São Paulo. Segundo o padre Juarez de Castro, assessor de imprensa do órgão, ainda não há uma recomendação oficial, mas as medidas têm sido adotadas em algumas igrejas e deve ser ampliada. "A orientação dos líderes religiosos foi pedida pela Organização Mundial de Saúde ao Vaticano. Para tornar a recomendação da arquidiocese oficial, basta a palavra do bispo Dom Odilo Pedro Scherer, mas a maioria dos bispos auxiliares já orientaram as paróquias de suas regiões." As igrejas evangélicas também adotaram medidas semelhantes. Na Renascer, os cultos são celebrados apenas com as portas abertas, para facilitar a circulação do ar, e os abraços entre os fiéis também foram suspensos. "Fizemos uma campanha de orientação e informamos as pessoas que frequentam a igreja sobre a gripe e as formas de prevenção", explica a pastora Márcia Mello. Segundo Mauro Salles, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, as mudanças são eficientes. "Em épocas de epidemia, quanto menor o contato físico, menor o risco de contagio. É recomendado também que as celebrações religiosas aconteçam em locais arejados." RIO GRANDE DO SUL A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) cancelou todos os eventos programados para julho e agosto como meio de prevenir a propagação da gripe suína na região central do RS. No norte do Estado, a Universidade de Passo Fundo cancelou todas as formaturas previstas para os próximos dias. No nordeste, Nova Bassano, Vista Alegre do Prata, Nova Prata e Boa Vista do Sul anteciparam o início das férias da rede municipal do próximo sábado para hoje. COLABOROU ELDER OGLIARI