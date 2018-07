Grife de Marcelo Sommer fecha última noite do SPFW

Definitivamente este é o inverno das estampas. E o último desfile desta edição do SPFW veio só para confirmar isso. Nos looks da marca de Marcelo Sommer, Do Estilista, o que não teve estampa, se destacou pelo uso de cores vibrantes (pink, vermelho, azul, verde..tudo fluor). Além de ótimo acabamento e modelagem que flui pelo corpo dos modelos, a composição dos looks estava perfeita, mostrando que Sommer está de volta. A lã foi trabalhada pelo estilista por vezes com aquela famosa estampa peruana, por outras, listras ou, até, numa mistura de tecidos como na jaqueta de lã com jeans. Dos anos 50, a gente viu as estampas miúdas dos vestidos. Dos 60, as calças tipo jacaré (com aquela boca bem larga e cinturada). Outra tendência que apareceu durante toda esta semana são os casaquinhos e coletinhos curtos, deixando à mostra a camiseta ou o top que vem por baixo, e no desfile de Sommer, esses looks vem em vinil, claro. Se você ainda acha que sobreposição de estampas é cafona, depois do desfile Do Estilista certamente a idéia entrou para o hall de mitos da moda. Já que a conversa é sobre tendência, pode comprar sua meia calça colorida porque ela vem com tudo. Ou melhor, pernas coloridas. Nada de preto e cinza, pode usar colorido. Em alguns momentos, O Estilista, até se aproxima do kitsch, mas sem ser realmente kitsch. O kitsch vem daquela estampas super batidas de cowboy, cortina ou cores tipo papai noel (colete ver com saia xadrez vermelha) mas que Sommer soube trabalhar tão bem que não é difícil encontrar jovens descolados na noite usando e abusando desses looks.