Grávidas bem nutridas

A gravidez traz alegrias, mas também alguns receios. Muitas mulheres têm medo de ganhar peso e mudar o corpo definitivamente. Algumas fazem até regimes durante a gestação, o que pode ser prejudicial a elas próprias e ao bebê. Considerando a importância da alimentação equilibrada durante essa fase, o ginecologista e obstetra Flávio Garcia de Oliveira elaborou o livro Receitas para Grávidas (editora idéiaeação), com 50 receitas e cardápios variados. "Sempre digo que a mulher não precisa ter medo. Quando engorda com uma alimentação saudável, perde tudo rapidamente depois do nascimento do bebê. O peso vai para a criança. E há muitos quilos só de água, placenta", ressalta. "O objetivo é ter um ganho de peso adequado, com os alimentos certos. As pessoas têm mania de achar que o que é nutritivo não é gostoso. As receitas do livro provam o contrário." Segundo o ginecologista, durante cada trimestre a gestante deve focar em alimentos e vitaminas específicos. Nos primeiros três meses, os principais são o ácido fólico e vitaminas do complexo B. "É a fase em que todos os órgãos do bebê estão se formando: o ácido fólico auxilia na formação, principalmente do sistema nervoso. Ao mesmo tempo, previne a trombose e a anemia. A vitamina B também controla a formação dos órgãos", explica o ginecologista, que prescreve suplementos vitamínicos durante toda a gestação. "Muitas vezes a grávida não consegue comer bem por causa das náuseas, então é melhor garantir a absorção dos nutrientes por meio dos comprimidos." No segundo trimestre, o objetivo é ganhar bastante peso - pois, no final da gestação, a mulher já não consegue comer muito. Ingerir ferro e fibras é essencial a partir do quarto mês. "O intestino começa a ficar lento para absorver os nutrientes, há constipação e uma tendência para aumentar o volume do sangue. Por isso, a mulher precisa de fibras e ferro. Pode perder até 1,5 litro de sangue num parto por cesária." Finalmente, durante o terceiro trimestre, os nutrientes mais importantes são o cálcio e o ômega 3. "É o período de formação óssea do bebê, e a gestante corre o risco de ter osteoporose, por causa da perda de cálcio", explica. O médico recomenda tomar 1 grama de cálcio diariamente, ou quatro copos de leite. Durante a amamentação, o consumo sobe para 1,5 grama por dia. O cálcio previne ainda a pré-eclâmpsia - caracterizada pelo inchaço e pressão alta, que acomete 8% das grávidas. Já o ômega 3 está relacionado aos processos cerebrais da mãe e do bebê. "O cérebro da grávida encolhe de 2% a 3% no último trimestre, o que costuma ocasionar lapsos e falta de atenção. Há estudos internacionais que constataram que as gestantes que ingerem ômega 3 apresentam essas ocorrências com menor freqüência. E o nutriente também previne os partos prematuros." Entre as receitas do livro, têm destaque as carnes - de vaca, frango, porco e peixe. E como ficam as mulheres vegetarianas? "A carne vermelha reúne proteínas e ferro. A proteína pode ser absorvida pelo leite, ovos e soja, mas esses alimentos não têm ferro", informa. "Quando a gestante vegetariana controla bem isso, comendo gema de ovo, por exemplo, tudo bem, apesar de o ferro vegetal não ser tão bem absorvido quanto o animal. Se não come ovo, começa a ficar preocupante." Líquidos O ginecologista destaca que o alimento imprescindível para as grávidas é a água. Devem consumir de 2 a 3 litros por dia. "É o principal hidratante da pele, e o melhor relaxante uterino que existe. Previne partos prematuros e mantém a pressão sanguínea no mesmo nível." Já café, refrigerantes e chá preto devem ser consumidos com moderação. "Em excesso, podem estimular o parto precoce e agitam o bebê." O médico ressalva que há metas alimentares e de ganho de peso diferentes para cada gestante. Quando a mulher é obesa, ou está muito magra, o primeiro passo é atingir o peso ideal. Em casos de gestação múltipla, deve-se ganhar muito mais peso em pouco tempo. "É fundamental estabelecer um plano alimentar e saber a qualidade do que é ingerido." A nutricionista Angélica da Costa Matte, que trabalha na mesma clínica do ginecologista e obstetra, calculou os nutrientes de cada receita publicada no livro. "É importante fracionar a dieta em seis pequenas refeições diárias", recomenda. Na hora das compras do supermercado, acrescenta ela, deve-se priorizar produtos com menor teor de gordura e sal. Massa com molho verde Ingredientes 1 xícara de espinafre congelado 1/4 de xícara de queijo parmesão ralado 1 xícara de caldo de legumes 1 dente de alho 1/2 xícara de ricota magra 500 g de massa de corte longo, tipo linguine 1/4 de xícara de salsa fresca picada 50 g de pinoli Modo de preparo No processador ou liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a massa e o pinoli, e bata até formar um molho homogêneo. Reserve. Cozinhe a massa em um caldeirão com bastante água fervente temperada com sal grosso até ficar al dente. Escorra. Coloque a massa em uma travessa e despeje o molho por cima. Junte o pinoli e sirva em seguida. Se desejar o molho quente, coloque-o em uma panela antes de misturá-lo à massa, e aqueça rapidamente. Dica: o molho pode ser feito um dia antes e guardado na geladeira em recipiente bem tampado. Micronutrientes: ácido fólico, magnésio, niacina, proteínas e selênio.