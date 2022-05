Grag Queen embarca para sua primeira turnê internacional

Em turnê internacional, Grag Queen se apresenta nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Foto: SB Music

Revelação do pop brasileiro, a cantora Grag Queen embarcou nesta terça-feira, 10, para a primeira turnê internacional de sua carreira. Com o total de 17 apresentações, a artista vai passar pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, começando por Los Angeles, EUA, no dia 13 de maio.

"Sempre tive um sonho em poder viajar o mundo, conhecendo culturas, pessoas e apresentar a alegria do meu povo com muito Dirididaw", diz Grag, que está realizando seu sonho após vencer a primeira edição do reality show Queen of the Universe.

O título de 'rainha do universo' deu visibilidade à brasileira, que agora se prepara para iniciar a What's Up Lindas Tour. Além disso, ela também estará presente no RuPaul's DragCon 2022, maior evento de cultura drag do mundo, que ocorre de 13 a 15 de maio.

Na convenção, Grag Queen vai participar de painéis e se apresentar no palco principal.