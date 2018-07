Grafite cor-de-rosa

Quem anda apressado pela Cidade nem percebe a existência delas. Muitos sequer diferenciam as pichações dos grafites, hoje, já considerados uma forma de arte e expressão urbana. Os mais observadores, talvez, notem uma sutil diferença entre os inúmeros desenhos em muros espalhados por São Paulo. São as mulheres do grafite, as responsáveis por darem contornos mais delicados e femininos aos trabalhos, que nasceram nas ruas e, atualmente, já ganham espaço até no maior evento de moda do País, a São Paulo Fashion Week. Ao contrário do que muitos podem pensar, as meninas grafiteiras não são ?maria-homens?. Ainda minoria no mundo do grafite, elas são delicadas, sim, como os traços de seus desenhos. Enquanto dão cor aos muros da Cidade, não se esquecem de proteger a pele do sol. E haja protetor solar! ?As pessoas me perguntam: ?por que você pinta??. Outras dizem: ?nossa, uma mulher pintando!?. Isso mostra que ainda tem um certo preconceito?, reflete Priscilla Araujo Paiva, a Prilla, que grafita há 2 anos. Já Ana Carolina Mesaroz, a Tika, de 20, é grafiteira há quase 5. Em seu currículo, além dos trabalhos feitos nas ruas, figuram outros para marcas importantes, como Ellus e Credicard. Tika também participou da última edição da SPFW, grafitando um espaço da revista ?Marie Claire?. ?A gente tem um trabalho mais delicado, sempre relacionado a coisas do bem. Queremos transmitir paz com nossos grafites?, explica. Quanto ao preconceito, Tika afirma que já ouviu muita besteira, mas, hoje, acredita que as pessoas estejam se acostumando. Tatiana Garrido, a Guid, garante que as meninas são respeitadas entre os grafiteiros. ?Claro que sempre tem um ou outro que torce o nariz. Mas o preconceito é mais de quem não é do meio.? Prilla ressalta que, mesmo com o ?estranhamento? inicial, muita gente admira o trabalho das garotas grafiteiras. ?Algumas pessoas chegam a bater palmas, elogiam bastante os nossos desenhos.? A diferença entre os riscos de mãos femininas daqueles feitos por rapazes, como a famosa dupla de grafiteiros Os Gêmeos, é nítida. Além de traços mais delicados e desenhos menos agressivos, algumas cores são características marcantes no trabalho das meninas. ?Eu gosto de usar laranja e vermelho, porque dão uma vibração ao desenho. Também uso bastante rosa?, conta Priscilla.