GR6 reúne artistas nacionais e internacionais na segunda edição da Feira da Música

Primeira edição da 'Feira da Música', realizada em fevereiro de 2022. Foto: GR6

A segunda edição da Feira da Música, uma iniciativa da GR6, ocorre na sede da produtora na Vila Paiva, em São Paulo, entre os dias 8 e 12 de agosto. A iniciativa reunirá artistas nacionais e internacionais e grandes empresários da música em um “congresso”. Além de palestras, aulas e workshops, o evento disponibilizará 11 estúdios, por 24 horas durante os cinco dias, para executar todo o processo de produção musical necessário para os participantes presentes.

“Esse não é como os eventos corriqueiros no mercado musical. A nossa feira é um ambiente de trocas artísticas e encontros enriquecedores, que provavelmente não aconteceriam fora dessa proposta”, destaca Rodrigo Oliveira, presidente da GR6. Ainda, segundo ele, a iniciativa deve promover maior proximidade profissional entre os parceiros, a fim de impulsionar “grandes projetos e decisões que alteram o curso da música brasileira”.

A primeira edição do evento, realizada em fevereiro, no Morumbi (SP), contou com apensas cinco estúdios disponíveis e resultou em quase 300 fonogramas produzidos. “Agora em casa, com 11 estúdios funcionando simultaneamente, a expectativa é dobrar o número de músicas produzidas ao longo dos cinco dias de evento”, pontua Rodrigo.

Entre os nomes confirmados na Feira da Música estão: Livinho, Dj Ronald, Don Juan, Hariel, Mc Davi, Gaab, Bin Laden, Mc Ryan, Os Hawaianos, Dennis Dj, Barões da Pisadinha, Xand Avião, Cuica Piseiro, Dj Ivis, Wesley Safadão, casting GR6, Oscar Galvan (presidente da Sony Publishing Argentina), entre outros.