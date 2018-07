Governo revê bloqueio amazônico

O governo quer criar uma agência executiva de regularização fundiária na Amazônia Legal e vai amenizar as exigências para a liberação de financiamentos destinados a pequenos produtores. Apesar das negativas oficiais, a decisão tomada ontem em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com nove governadores da região amazônica abre brecha para mudanças na polêmica resolução do Banco Central que corta o crédito para os desmatadores. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse não haver qualquer decisão do governo no sentido de rever a resolução do Banco Central, mas admitiu que os pequenos produtores poderão, a partir de agora, legalizar sua situação mais facilmente. "Não são os pequenos os responsáveis pelo desmatamento", destacou Minc.