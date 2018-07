Governo prevê aumento de 6% em planos

Estudo preliminar da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgado em novembro do ano passado apontava que a incorporação de novos procedimentos ao rol mínimo de atendimento dos planos de saúde, divulgada no dia 10, poderia resultar em aumentos de até 6% dos convênios médicos. O trabalho foi apresentado por técnicos da agência em um encontro com representantes de associações médicas no dia 21 de novembro, quando foi discutido o novo rol, que só valerá a partir de abril deste ano. A agência, ao divulgar a lista de serviços na semana passada, que acrescentaria cerca de cem serviços aos planos, refutou informações da Associação de Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), que apontou aumentos de 8% até 10% nos planos após a mudança. De acordo com o levantamento preliminar da ANS, os valores poderiam variar entre 1,8% e 6,3% com os novos serviços. Procurado ao longo desta semana para tratar do assunto, o diretor-presidente da agência, Fausto Pereira dos Santos, informou por meio de sua assessoria que em razão de compromissos não poderia atender a reportagem. Ontem sua assessoria informou que o estudo era preliminar e "frágil" e que será refeito porque faltaram informações sobre a demanda dos procedimentos incorporados, daí a diferença dos percentuais de aumento previstos naquela ocasião, de 1,8% a 6,3%. "A inconsistência das informações gerou o intervalo", informou a assessoria da diretoria da agência. Ainda de acordo com a ANS, assim como podem existir procedimentos com a demanda reprimida, havia alguns que já eram feitos pelas empresas, independentemente da exigência da ANS. Além disso, informou a agência, alguns dos novos serviços poderão acarretar na verdade em diminuição de custos. Por exemplo, a incorporação de exames preventivos, como a mamografia digital, poderia auxiliar a descobrir o câncer da mama mais cedo e evitar complicações maiores da doença, que acarretariam mais gastos. O reajuste dos planos individuais, que é regulado pela agência, ocorre em maio e os repasses não devem ocorrer neste ano, promete o órgão regulador. No entanto, a ANS não descarta aumentos em 2008. Já os aumentos dos planos coletivos são definidos por uma negociação entre o contratante e os convênios. No entanto, o preço dos planos à venda não é controlado pela agência, e algumas empresas podem aumentá-lo imediatamente. A Abramge informou que ainda analisa o novo rol para definir exatamente seu impacto, assim como a Fenasaúde, que reúne empresas de planos e também seguradoras.