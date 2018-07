Governo pode ter meta contra desmate

Membros da sociedade civil entregaram ontem na Câmara um documento pedindo desmatamento zero até 2015 e ouviram do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que o Plano Nacional de Mudanças Climáticas vai trazer algumas metas para desmatamento e para energias renováveis, mas que ainda não vai atender às expectativas das organizações. De acordo com Marcelo Furtado, diretor-executivo do Greenpeace e uma das pessoas a ouvir a promessa, se isso for mesmo cumprido, a proposta apresentada há cerca de dois meses para consulta pública pode passar de "lamentável" para algo um pouco mais "vitaminado", apesar de ainda longe de ter a "amplitude necessária para resolver o problema das mudanças climáticas", disse. O plano final será anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima segunda. Trata-se de uma espécie de braço operacional da Política Nacional de Mudanças Climáticas - um projeto ainda em discussão no Congresso que trará as diretrizes sobre como o País lidará com a questão. Uma comissão mista já elaborou um relatório com mais de 250 páginas. O documento entregue ontem pelo Observatório do Clima, rede articulada sobre o tema, acrescenta várias outras sugestões, em especial metas para redução das emissões de gases de efeito estufa, como o fim do desmatamento e o investimento em energias renováveis. Estão contempladas também medidas de mitigação e adaptação e mais estudos sobre as vulnerabilidades do País. Os ambientalistas ouviram dos deputados que a política, reforçada pela proposta deles, deve ser votada ainda neste ano. DESMATE Cerca de 102 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia Legal no mês passado, o que representa uma queda de 81% em relação ao mesmo período de 2007. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), divulgados ontem pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). A maior parte das derrubadas ocorreram no Pará (52%), seguido por Mato Grosso (36%), Rondônia (6%) e Amazonas (6%). O SAD registrou também 122 quilômetros quadrados de florestas degradadas na Amazônia Legal.