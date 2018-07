Governo lança ação contra queimada

Com a proximidade do período mais crítico de seca nas regiões Norte e Centro-Oeste, o Ministério do Meio Ambiente editará nos próximos dias uma portaria com ações para o combate a queimadas em 32 municípios da Amazônia Legal. A medida mais importante para evitar incêndios será o treinamento e a contratação de mil brigadistas - moradores das próprias cidades que atuarão na prevenção e no combate ao fogo. A iniciativa faz parte das propostas para redução do desmatamento que vêm sendo colocadas em prática desde janeiro, quando o governo divulgou uma lista dos 36 municípios que mais destroem a floresta. Os 32 municípios incluídos no plano de queimadas ficam no Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. "Fizemos uma avaliação técnica com imagens de satélite dos últimos três anos e escolhemos os municípios mais críticos em relação às queimadas. Nesses lugares não havia ação específica contra os incêndios e passará a haver", diz o coordenador do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Elmo Monteiro. Dos 32 municípios, 18 também estão na lista dos campeões do desmatamento. AÇÕES EDUCATIVAS Os brigadistas começarão a ser treinados a partir de 15 de agosto e, depois de uma semana de aprendizagem, trabalharão em ações educativas e de combate aos incêndios. Serão contratados para trabalho temporário, que deve durar até dezembro, pelo qual receberão salário mínimo, além de auxílios para transporte e alimentação. Segundo Monteiro, os salários chegarão a R$ 650 mensais. "Com os brigadistas, estamos reforçando um trabalho que já fazíamos de combate ao desmatamento. Agora é uma ação específica para o período da estiagem. É importante que os brigadistas sejam das próprias comunidades para explicar aos moradores que, neste período, nem as queimadas controladas são permitidas. Muitas vezes o problema é o produtor rural não ter acesso à informação. Ele tem de saber que as queimadas autorizadas devem acontecer em junho, no máximo até 15 de julho. Agosto e setembro não é época para usar fogo. A vegetação muito seca, a umidade baixa e os ventos fortes fazem o fogo se espalhar rapidamente", diz Monteiro. O diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Flávio Montiel, informou que R$ 9 milhões serão investidos no treinamento e contratação dos brigadistas e na compra de equipamentos para combate às queimadas. Os três municípios que receberão os primeiros brigadistas serão Tailândia (PA), Nova Ubiratã (MT) e Porto Velho (RO), com 30 profissionais em cada um. A maioria dos incêndios na floresta amazônica em período de seca acontece quando agricultores queimam determinada área para prepará-la para cultivos ou renovar pastagens, mas o fogo foge ao controle e acaba invadindo áreas de cerrado ou floresta. Os novos brigadistas se somarão a mil que já atuam no País.