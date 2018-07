Gosto dificulta parar de fumar

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Medicina e Odontologia de Nova Jersey (EUA) com 1.688 fumantes que buscaram tratamento especializado para parar de fumar mostrou que, entre os adeptos de cigarros flavorizados, as taxas de abandono do vício nas primeiras quatro semanas foram menores. Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Controle do Tabagismo,Tânia Cavalcante, a adição de substâncias adocicadas ao fumo, especialmente o mentol, é uma estratégia para conquistar o público mais jovem, já que mascara o gosto ruim que o tabaco tem para quem não fuma. No entanto, alerta, quando esses açúcares queimam, geram uma substância chamada acetaldeído, que é cancerígena. "A indústria tenta passar a ideia de que esses aditivos existem na comida e por isso não causam mal. Mas comer é diferente de inalar", explica ela. O sistema digestivo tem uma barreira natural de desintoxicação, o que não acontece com os alvéolos pulmonares, que são desprovidos de defesa. Alguns desses aditivos não são inócuos. O chocolate, por exemplo, aumenta a capacidade cancerígena da fumaça. Já o cravo, que é usado nos cigarros tipo kretek, também chamados de cigarros de Bali, contém eugenol, que favorece as hemorragias do pulmão. Durante duas semanas, o Estado tentou falar com os fabricantes de cigarros para saber quantas marcas foram lançadas nos últimos anos e obter informações sobre números de consumo e venda. Mas os três maiores fabricantes (Souza Cruz, Phillip Morris e Djarum), a Associação Brasileira de Indústrias do Fumo (Abifumo) e o Sindicado da Indústria Tabagista (Sinditabaco) não quiseram falar, a pretexto de que se trata de segredo industrial. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), há 25 produtos flavorizados registrados no País, em um total de 69. "Mas não existe regulação específica para a adição de açúcar, álcool, mentol, frutas ou sabores de bala nas marcas de cigarro. Também não há restrição à propaganda voltada para jovens nos pontos de venda. O ideal seria a proibição total da venda desses cigarros, mas um bom começo é criar uma legislação", disse Tânia. PROPAGANDA Para atrair novos consumidores, os fabricantes de cigarro usam a criatividade, seja através de embalagens bonitas e originais, ou burlando a lei, que veda qualquer tipo de propaganda além de cartazes nos pontos-de-venda. Uma estratégia que vem sendo utilizada é o patrocínio de festas com grande concentração de público jovem , como a do Peão Boiadeiro, em Barretos (SP), o Fashion Rio (semana de moda carioca) e o carnaval de Recife. A lei permite que a empresa patrocine esses eventos e venda os seus produtos. "Mas temos recebido denúncias de que eles estão usando essa permissão e fazendo propaganda, o que é proibido. Festa não é ponto de venda", diz Tânia. Nenhum fabricante foi advertido ou multado pela Anvisa. NÚMEROS 69,5% dos 23 milhões de fumantes brasileiros têm menos de 30 anos 11,7% dos estudantes entre 13 e 15 anos são fumantes habituais no Brasil 44% desses jovens já experimentaram algum tipo de cigarro com sabor 52% dos fumantes de cigarros flavorizados apontaram o gosto como motivo para escolha