Gostinho de milho

Com cebola Tempo de preparo: 1h30 Rendimento: 6 porções Ingredientes: Para a polenta: 2 e 1/2 xícaras (chá) de fubá mimoso 3 litros de água sal a gosto Para o creme: 1 colher (sopa) de manteiga 100 g de bacon cortado em cubinhos 3 folhas de sálvia 1/2 kg de cebola cortada em rodelas finas sal e pimenta-do-reino a gosto 1 caixinha (200 g) de creme de leite 200 g de queijo estepe, ralado no ralo grosso Preparo: 1. Numa tigela, coloque o fubá, junte meio litro de água fria e mexa bem para umedecer todo o fubá. Reserve. 2. Numa panela funda, coloque a água restante (2 litros e meio) e leve ao fogo, até ferver. 3. Quando ferver, junte o fubá reservado e mexa sem parar, com uma colher de pau, para a polenta não empelotar. 4. Adicione sal e mantenha em fogo alto, até voltar a ferver. 5. Abaixe o fogo e tampe parcialmente a panela. Deixe cozinhar por cerca de 40 minutos. 6. Passado este tempo, destampe a panela e mexa a polenta até terminar o cozimento. Reserve. 7. Numa frigideira, aqueça a manteiga, junte o bacon e a sálvia, e refogue em fogo baixo, mexendo sempre, até o bacon começar a dourar. 8. Acrescente a cebola e refogue por mais 5 minutos, até que ela fique transparente. 9. Tempere com sal e pimenta, junte o creme de leite e mantenha em fogo brando, mexendo sempre, até obter um molho encorpado. 10. Desligue a chama, descarte as folhas de sálvia e reserve. 11. Unte uma fôrma refratária e faça camadas com a polenta, o molho e o queijo, terminando com o queijo. 12. Leve ao forno pré-aquecido a 190°C, por cerca de 20 minutos, para gratinar. Sirva bem quente Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ao molho de calabresa Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: - Polenta: 1 e 1/2 xícara (chá) de fubá 4 xícaras (chá) de água 1 colher (sobremesa) de sal 2 colheres (sopa) de margarina - Molho: 250 g de lingüiça calabresa picadinha 2 colheres (sopa) de azeite 1 dente de alho picadinho 1/2 cebola picadinha 1/2 lata de milho verde 1/2 pimentão picadinho 10 azeitonas verdes picadas 2 pimentas malaguetas sal a gosto 1 e 1/2 xícara (chá) de molho de tomate pronto Preparo: 1. Misture o fubá com a água e o sal. Leve ao microondas, por 6 minutos, na potência alta. Retire do forno e mexa bem. Se desejar uma polenta bem firme, retorne ao microondas por mais 6 minutos. 2. Retire do forno e acrescente a margarina, batendo bem. Coloque numa fôrma e reserve. 3. Coloque num refratário a lingüiça, o azeite, o alho e a cebola. Tampe e leve ao microondas por 5 minutos, na potência alta. 4. Retire do forno e acrescente os demais ingredientes (o milho verde escorrido, o pimentão, as azeitonas, a pimenta, o sal e o molho de tomate). Mexa bem. 5. Tampe e retorne ao microondas por 8 a 10 minutos, na potência alta. Retire e despeje o molho por cima da polenta. Sirva em seguida. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Com gorgonzola e espinafre Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 4 xícaras (chá) de caldo de frango (use o pó ou o cubinho em quantidade menor se contiver sal, porque o gorgonzola também é salgado) 2 dentes de alho picados 2 colheres (chá) de alecrim fresco picado 1 e 1/2 xícara (chá) de polentina 1 xícara (chá) bem cheia de espinafre fresco picado 1/2 xícara (chá) de creme de leite 1 xícara (chá) de gorgonzola esmigalhado 3 colheres (sopa) de salsinha picada Preparo: Numa panela grande, coloque o caldo de frango, o alho e o alecrim. Leve ao fogo, até ferver. 2. Adicione a polentina aos poucos, reduza a chama e cozinhe em fogo baixo, mexendo, por cerca de 10 minutos, até que a mistura engrosse. 3. Junte o espinafre e mexa até que ele murche. Adicione o creme de leite e cozinhe até que ele seja absorvido pela polenta. 4. Adicione o queijo e a salsinha e mexa até que o queijo se derreta. Prove, tempere com sal e pimenta, caso seja necessário. Coloque no forno baixo, somente para gratinar. Sirva bem quente. Custo: baixo Grau de dificuldade: baixo As receitas de polenta ao molho de calabresa e de gorgonzola e espinafre são do chef Francisco Albano, do Pateo da Luz (Shopping Center 3, Av. Paulista, 2.064, segundo piso, tel.: 3266-5975).