Gobbi veste casal para noite

Mais masculino do que feminino, Caio Gobbi se inspirou em três fragmentos diferentes para a coleção inverno, apresentada neste domingo (28) na São Paulo Fashion Week, evento para o qual retorna. Uma mulher mais sensual, às vezes até operária com macacão jeans, Gobbi abusou mesmo foi ao trazer um homem mais despojado e andrógeno. ?Comprido até o joelho ou para baixo do joelho?, esclarece ele. Enquanto a mulher está quase com o bumbum de fora, o estilista vestiu o homem com mais longos, numa inversão de papel. Muito jeans ? inclusive com lycra para os homens, deixando bem a mostra os contornos ? malha, sarja, tricot, couro e moleton, Gobbi destacou as estampas em verde e vermelho, cores branca, preta, ouro, marrom e cinza, além da lavagem ?hyper destroy?, que leva o jeans do preto ao azul lavado. O dourado (ou ouro) ficou bem evidente principalmente nos detalhes, nos tênis e sandálias e até mesmo nas botas de inspiração pantaneira, que chegam acima do joelho. O homem de Gobbi segue bem o estilo street wear. Para as mulheres, muita mantilha e cardigan. Nesta coleção, Gobbi contou com a parceria especial da Eastpak, que fez a customização nas bolsas da nova coleção. Segundo o estilista, suas inspirações partiram de três fragmentos diferentes. O mais destacado foi o que veio do pântano, absorvendo a vegetação, o clima e a estética, mostradas nas estampas em jacquard e nas botas no melhor estilo das usadas pelos trabalhadores do mangue. O pára-quedismo, com mochilas que mais parecem guardar mesmo um pára-quedas, macacões, jaquetas e calças over sized. Outra referência foi a cultura judaica, com dizeres de ?Eu amo São Paulo?, além de muitos mantras. Gobbi veste o casal para a noite ou para qualquer viagem, inclusive com mochilas específicas para isso.