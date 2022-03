Gloria Groove vai se apresentar em festival de música no metaverso

Gloria Groove é uma das atrações do Festival ao Lado, que será realizado no metaverso. Foto: Christina Rufatto/Estadão

Gloria Groove foi confirmada como uma das atrações do Festival ao Lado, evento promovido pela Natura que vai ocorrer no metaverso. Além dela, Tasha e Tracie e Tropkillaz também estão no line-up.

As apresentações serão dentro da realidade virtual do jogo GTA RP, em um servidor que permite a presença de várias pessoas em um mesmo local - só que de maneira virtual.

Além das músicas, o evento, que acontecerá no dia 1º de abril, às 20h, contará com ações para que o público conheça os artistas e também ganhe brindes da marca.

Ao todo, até 30 mil pessoas poderão circular no ambiente online ao mesmo tempo. Todas as compras feitas durante o festival serão recebidas de forma física em casa.