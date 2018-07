Glamour na praia

1. O maiô com recorte e um ombro só da Paola Robba (R$ 266,00), com o chapéu de palha da Princess (R$ 248,00), é de parar o trânsito da orla. Combine com a bolsa de palha da Corello (R$ 699,00) e a sandália de verniz bicolor da Zeferino (R$ 645,00). Pulseiras de madeira (duas de cima), R$ 28,00 cada, e de resina (duas de baixo), R$ 36,00 cada, todas da Carol Gregori 2. O maiô com trabalho de madeira e acrílico no decote, da Rosa Chá (R$ 1.029,00), é uma peça preciosa, para poucas. Pode ganhar um toque extra de cor quando usada com o lenço da Marisa (R$ 25,99). Sandália de couro da Jorge Alex (R$ 109,00) 3. Era um biquíni de bolinha... com detalhes em couro da Despi para a Sub (R$ 227,00), que ganhou ainda mais charme com o colete de crochê da Armazém (R$ 279,00). Sandália de couro da Dumond (R$ 159,00) e pulseiras de acrílico da Yuriko (preços entre R$ 14,50 e R$ 38,50). A sandália rasteira de couro branca é da Dumond (R$ 159,90) 4. O maiô de lurex com efeito gráfico da Blue Man (R$ 169,00) dispensa maiores complementos no corpo. Para a praia ou o passeio, bolsa de lona com alça de corrente da Coisa de Alice para Jogê (R$ 268,00). As pulseiras de acrílico transparente são da Paola Robba (R$ 50,00) e a verde, da Yuriko (R$ 29,50) 5. O biquíni com busto cravejado de pedras brasileiras da Paola Robba (R$ 1.700,00) é um luxo, também para poucas mulheres. Combine-o com uma peça neutra, como este short elegante, da Água de Coco por Liana Thomaz (R$ 188,90). A sandália não pode ficar para trás: esta, com detalhe de couro até o calcanhar, é da Khelf (R$ 175,00) 6. Estampa miúda em cima, no biquíni da Jo de Mer (R$ 202,00), e listas na parte de baixo, ou melhor, no short da Água de Coco por Liana Thomaz (R$ 167,90). Esta é uma combinação de padronagens perfeita. Para arrematar o look, chapéu de palha da Riachuelo (R$ 25,90), chinelo de couro da Luiza Barcelos (R$ 150,00) ONDE ACHAR Acessórios Modernos: R. da Consolação, 3391, Jardins, tel.: 3083-0011 Água de Coco por Liana Thomaz: R. Oscar Freire, 1181, tel.: 3061-3367 Armazém: Shopping Ibirapuera, tel.: 5561-9812 Bebesh: R. Bela Cintra, 2182, Jardins, tel.: 3082-11913 Blue Man: Al. Lorena, 1621, Jardins, tel.: 3085-0475 Carol Gregori: R. Rouxinol, 741,casa 1, Moema, tel.: 5054-2350 Cervera: R. Oscar Freire, 1262, Jardins, tel.: 3086-0735 Coisa de Alice para Jogê: R. Gaivota, 1262, Moema, SAC 0800-118555 Corello: Shopping Iguatemi, tel.: 3819-8650 Dellela: tel.: (51) 3594-1476 Despi para Sub: Shopping Cidade Jardim, tel.: 3552-6555 Dumond: R. Oscar Freire, 861, Jardins, tel.: 3062-8330 Jo de Mer: R. Oscar Freire, 329, Jardins, tel.: 3081-4232 Jorge Alex: R. Canário, 1240, Moema, tel.: 2827-7000 Khelf: tel.: 3667-3110 Larissa Minatto: tel.: (47) 3422-6961 Luiza Barcelos: tel.: (31) 2102-0100 Marisa: tel.: 2109-6078 Mary Zaide: Shopping Morumbi, tel.: 5189-4581 Paola Robba: Al. Lorena, 1650, Jardins, tel.: 3082-0799 Princess: R. Oscar Freire, 970, Jardins, tel.: 3083-4800 Riachuelo: Shopping Ibirapuera, SAC 0800-7014342 Rosa Chá: R. Oscar Freire, 977, Jardins, tel.: 3061-0450 Yuriko: Al. dos Nhambiquaras, 1400, Moema, tel.: 5535-3952 Zeferino: R. Oscar Freire, 926, Jardins, tel.: 3064-1753