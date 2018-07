Gisele é do Xingu

As atividades da top model Gisele Bündchen não se limitam às passarelas e anúncios publicitários. A bela é a madrinha da campanha Yikatu Xingu. O objetivo é conscientizar e mobilizar o público em torno da proteção e recuperação das matas ciliares do Rio Xingu. A top passou férias na Aldeia Xingu e chegou a produzir um making off do trabalho dos índios pela recuperação do habitat natural. A campanha foi lançada na 22a edição da São Paulo Fashion Week. Para conhecer detalhes do projeto, acesse: www.yikatuxingu.org.br.