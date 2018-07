Gisele Bündchen faz apresentação sexy

Onde é que será que a Gisele Bündchen vai com aquele modelito de calça grudada, cintura ultra baixa, corpão que vale fortuna de fora, e um bustiê (ok... top, mas como a inspiração é antiguinha pode chamar de bustiê)? Parece até figurino da Bebel, de Paraíso Tropical! Ah... ela não vai dar pinta no calçadão de Copacabana. Ela esteve assim foi no desfile da Colcci, em uma das entradas ultramegablaster aplaudidas, já que a presença de Gisele ofusca qualquer roupa. A Colcci colaborou com o jogo de cena. Fez um elevador de cenário, e a top fez caras e bocas, desceu pelo elevador uma, duas, três vezes, e ainda deu aquela voltinha ao lado da estilista da marca, Jessica Lengyel. A marca acredita numa estética feminina que é assim mesmo, sexy ao extremo, quase vulgar. E vem cheia de microblusas, microssaias, oncinhas e brilhos. No masculino, a grife acerta mais, com novos comprimentos para as t-shirts, uma estamparia bem resolvida e boas sacadas, como o macacão roxo com capuz, ou o macaquinho para meninos. Das tendências anunciadas (que iam dos anos 60 e 80, passando por R&B, hip hop e grafites, até os brilhos dos cassinos de Las Vegas), o que se viu foi uma miscelânea de tudo. As aparições de Gisele - já que ela é mesmo uma ´entidade´ - teriam a função de anunciar cada temática, mas o resultado na passarela é uma moda jovem colorida e confusa. E, para encerrar, também seria ótimo descobrir onde é que a top pretende ir com o vestidinho dourado que fechou o desfile... Notinhas Celebridadeeeeeeeees: A Colcci não desiste da fórmula de usar gente famosa, seja na passarela, bancando o cachê milionário de Gisele Bündchen (a rádio-peão fashion dá conta de que a marca investe coisa de R$ 200 mil para os 20 minutinhos de desfile), ou convidando os famosos, neo-famosos e nem tão famosos da vez. Estavam no gargarejo gente como Marcelo D2, Jorge Benjor e Falcão, o governador Sergio Cabral Filho (e uma penca de políticos à tiracolo), Maitê Proença, Danielle Winitz, Helena Fernandes e Dira Paes (da Diarista), ah... e a BBB Iris. De microfone em punho, chamavam a atenção Monique Evans, sempre no papel de Monique Evans. E Sabrina Sato, que a se considerar o figurino que ostentava vai precisar ver muuuuuuuuuuito desfile de moda para aprender alguma coisa sobre como se vestir com elegância.