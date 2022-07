Girls Generation anuncia retorno com lançamento do álbum 'Forever 1'

A volta oficial está marcada para 5 de agosto, com o lançamento digital do álbum 'Forever 1'. Foto: Instagram/@girlsgenerationofficial

A banda de K-Pop coreana Girls Generation anunciou o retorno do grupo após cinco anos de pausa, por meio das redes sociais, na última segunda-feira, 25. A volta oficial está marcada para 5 de agosto, com lançamento digital do álbum intitulado Forever 1, juntamente com um videoclipe. Já o disco físico será lançado em 8 de agosto.

Imagens com teasers deverão ser divulgadas através das redes sociais do grupo entre a próxima quarta-feira, 27, e 7 de agosto. Uma festa com fãs será realizada para comemorar a chegada do álbum.

As pioneiras no k-pop devem realizar a volta da banda com oito integrantes da Girls Generation, que foi originalmente fundada em 2007 com nove membros. A formação oficial é composta por Taeyeon, Yuri, Hyoyeon, Sunny, Yoona, Tiffany, Sooyoung e Seohyun.

Holiday Night foi o último álbum lançado, em 2017, quando o grupo declarou, no final do mesmo ano, que estava parando. Contudo, as meninas fizeram questão de dizer que o Girls Generation não estava se separando.