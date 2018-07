Gianecchini, Gianne Albertoni e Ana Beatriz Barros: os aviões da TNG

Apertem os cintos que o piloto sumiu. E foi ejetado diretamente para a passarela da TNG, a grife que na temporada passada teve a Raica (aquela que era namorada do jogador Ronaldo, sabe qual?). Desta vez, jogaram aos leões do mundo fashion o ex-marido da dona Marília, o Reinaldo Gianecchini, que depois daquele bafafá tradicional nos bastidores, entrou na passarela sem camisa (uhu!) e vestindo um pára-quedas e um jeans bem sequinho, como foram todos os mostrados pela grife. Antes dele, quem abriu a cena foi a Gianne (Albertoni), num longo balonê com a mistura de cores adotada em quase toda a coleção: roxo, verde militar, cru e azul piscina. Essa cartela foi transformada pela equipe do coordenador de estilo Herny Alvarez em um novo camuflado, que funciona bem como estampa em quase tudo, até nas bolsas. Outra top que embelezou o inverno da TNG foi Ana Beatriz Barros, que se enroscou com o longo bufante. Inspirada nos aviadores dos anos 40 (hein?), a coleção apostou pesado no ar dentro das roupas e inflou as modelagens. Também fez óbvios macacões, que se não surpreendem na modelagem ganham na mistura de tecidos, como o xadrez, e nas parcerias (com capa no feminino). O shape é justinho e curtinho, inclusive para os jeans, que são quase leggings. Ah.. teve legging de renda também. Alguém se habilita?