‘Get Lucky’ e ‘Sugar’ estão entre as músicas mais tocadas no Brasil na última década

O Maroon 5 durante apresentação no Rock in Rio 2011 Foto: JF Diório/ Estadão

As músicas internacionais são as que mais agradaram os brasileiros nas rádios na última década. Foi o que divulgou o Ecad (Escritório Central de Arrecadação), instituição privada que centraliza a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais no Brasil, neste domingo, 13.

Para comemorar o Dia Internacional do Rádio, a instituição preparou rankings regionais que mostram o Top 10 das músicas mais tocadas nas rádios na última década.

O levantamento levou em consideração apenas rádios adimplentes e que pagaram os direitos autorais durante o período analisado.

A região Nordeste se sobressaiu como a que mais teve músicas nacionais entre o Top 10: metade do ranking exibe canções de autoria brasileira.

Na contramão, o Sudeste aparece como a região que preferiu escutar músicas internacionais. Apenas Mandou Bem, interpretada pelo grupo Jota Quest, aparece na 5ª posição.

As músicas que mais ganharam destaque foram Get Lucky, da dupla Daft Punk, e Sugar, interpretada pela banda Maroon 5. As duas são as únicas que aparecem nos cinco rankings.

Ouça as músicas:

Confira o Top 10 de cada região:

Região Centro-Oeste

Get Lucky - Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo 7 years - Morten Pilegaard / Lukas Graham / Morten Jensen / La Brel David James / Stefan Forrest / Brody Brown Mandou bem - Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin Sugar - Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner Aí se eu te pego - Karine Vinagre / Duda / Amanda Cruz / Aline Medeiros Da Fonseca / Sharon / Antonio Dyggs Timber - Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri Regime fechado - Juan Marcus / Jenner Melo / Vinicius / Thiago Alves / Samuel Alves / Natanael Silva Piece of your heart - Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke Hey brother - Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii

Região Nordeste

Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo Jenifer - Fred Willian / Thawan Alves / Joao Pala / Leo Sousa / Abel Junior / Junior Avelar / Allef Alcino / Thales Gui Medo bobo - Vinicius O Poeta / Juliano Tchula / Francisco Araújo / Maraisa / Junior Pepato Halo - Ryan Tedder / Beyonce / Bogart Get Lucky - Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem A noite - Tie / Giuseppe Anastasi / Adriano Cintra / Rita Wainer / Andre Whoong Regime fechado - Juan Marcus / Jenner Melo / Vinicius / Thiago Alves / Samuel Alves / Natanael Silva Sugar - Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner When I was your man - Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / Bruno Mars / R E Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss

Região Norte

Irreplaceable - Espen Lind / Bjorklund Amund / Beyonce / Ne Yo / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen Timber - Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri Sugar - Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo Hey brother - Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii – (empate) Dancing with a stranger - Sam Smith / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen / Normani Kordei / James John Napier Halo - Ryan Tedder / Beyonce / Bogart Get Lucky - Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem Aí eu ligo - Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues / Paulinha Goncalves / Matheus Mattos / Arthur Castro Coração pirata - Cleberson Horsth / Ricardo Feghali / Paulinho / Aldir Blanc / Eurico Filho / Nando / Serginho Herval Señorita - Shawn Mendes / Camila Cabello / Benny Blanco / Ali Tamposi / Magnus Hoiberg / Andrew Watt / Jack Patterson / Charli Xcx

Região Sudeste

Get Lucky - Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem Sugar - Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner Timber - Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri Irreplaceable - Espen Lind / Bjorklund Amund / Beyonce / Ne Yo / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen Mandou bem - Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss Piece of your heart - Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke Paradise - Brian Eno / Coldplay / A Martin Closer - Isaac Slade / Joe King / Andrew Taggart / Shaun Frank / Halsey / Louis The Child Hey brother - Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii

Região Sul

Mandou bem - Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin Get Lucky - Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem Timber - Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri Sugar - Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Vanessa Da Mata / Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo Aí se eu te pego - Karine Vinagre / Duda / Amanda Cruz / Aline Medeiros Da Fonseca / Sharon / Antonio Dyggs Piece of your heart - Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke Hey brother - Veronica Maggio / Ash Pournorui / Fire Frank / Damien Adore / Avicii Mirrors - J Roc / Garland Waverly Mosley Jr / James Edward Fauntleroy Ii / Chris Godbey / Timbaland / Justin Timberlake Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais