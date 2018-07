Gene influi em trato de câncer

Cientistas americanos desvendaram um processo celular que explica porque uma dieta balanceada de calorias diminui a incidência e a agressividade de tumores. O estudo foi publicado no site da revista Nature. Pesquisas já demonstraram que restrições à ingestão de calorias retardavam o crescimento de alguns tumores em camundongos. Contudo, outros pareciam imunes. Comparando tumores sensíveis e insensíveis à restrição alimentar, os cientistas encontraram diferenças nos genes PI3K ou PTEN, responsáveis pelo envelhecimento celular. Quando o PI3K está ativo, sua expressão faz com que a célula sobreviva mesmo quando a situação é adversa (como no caso da restrição alimentar).