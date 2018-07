Gene desligado faz camundongo desenvolver transtorno obsessivo

Chicago - Uma nova pesquisa, divulgada hoje na revista britânica Nature (www.nature.com), reduz o abismo de conhecimento sobre o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Um grupo de cientistas fabricou camundongos que apresentaram comportamentos típicos da doença - reduzidos após o consumo de antidepressivos. Os animais eram mais ansiosos do que o normal, tinham aversão a ambientes abertos e claros e limpavam suas faces compulsivamente, até perderem o pêlo e provocarem lesões na pele. O ato remete aos portadores humanos do distúrbio que lavam as mãos de forma repetitiva ou àqueles que arrancam os fios do cabelo. Os animais podem servir de modelo em outros estudos sobre os mecanismos que causam o TOC, assim como o desenvolvimento de terapias mais eficazes do que as atuais. Até hoje a base biológica da doença não está clara, apesar de pesquisas anteriores indicarem a influência de genes que podem ser transmitidos pelos pais. NOCAUTE A experiência feita pelo geneticista Guoping Feng, da Universidade Duke, na Carolina do Norte (EUA), e sua equipe consistiu em "desligar" nos camundongos o gene SAPAP3. Ele é responsável pela produção de uma proteína que ajuda os neurônios a se comunicar, especialmente numa região do cérebro chamada corpo estriado. Ali são coletadas as instruções passadas pelo córtex, transmitidas então para outras áreas. Os cientistas não esperavam pelos sintomas, pois o objetivo do grupo era única e exclusivamente estudar a função da proteína no corpo estriado. Até que os camundongos, com quatro a seis meses de vida, começaram a apresentar falhas no pêlo e lesões na epiderme. Como não havia qualquer doença ligada à pele ou aos nervos, os animais passaram a ser filmados. "Achamos que eles não conseguiam se controlar", disse Feng. As imagens demonstraram que as feridas foram mesmo auto-infligidas, conseqüência do ato contínuo de limpeza do pêlo. Depois disso, os cientistas colocaram os roedores em uma caixa escura com uma abertura, que levava a espaços abertos e claros. Camundongos normais se aventuraram e deixaram a caixa; os animais sem o gene SAPAP3 não. "Eles sentiram que era um ambiente mais perigoso", afirmou o cientista. REVERSÃO Os camundongos foram tratados então como pacientes humanos. Eles receberam doses do antidepressivo fluoxetina, princípio ativo do Prozac e de outros remédios disponíveis no mercado, que aliviaram os sintomas. Outros animais receberam injeções com o gene SAPAP3, o que com que se comportassem normalmente. Segundo Feng, esse é o primeiro estudo a sugerir que um defeito no corpo estriado pode levar a sintomas de TOC. E, já que a proteína do gene SAPAP3 é parte da família que regula o neurotransmissor glutamato, ele pode virar um alvo de pesquisa de tratamentos. Até agora, focou-se apenas os neurotransmissores serotonina e dopamina. Há, contudo, cuidados a serem tomados. Como qualquer modelo animal, não se pode assegurar que o mesmo aconteça em cérebros humanos. Além disso, como lembra o neurobiólogo Steven Hyman, da Universidade Harvard, o TOC é caracterizado por pensamentos obsessivos que levam a comportamentos repetitivos - e é impossível saber o que os camundongos pensam. "É altamente improvável que modelos animais possam um dia reproduzir fielmente as desordens psiquiátricas humanas", escreve Hyman num artigo na mesma Nature. "Porém, como neste caso, é possível reproduzir aspectos significativos dessas doenças."