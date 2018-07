GATO AO MAR

No final de semana passado, eu e a minha esposa fomos para um cruzeiro que começava na sexta-feira e terminava na segunda. Três dias de solidão para os meus gatos. Problema? Imagina. Essa é uma das vantagens dos felinos. Eles ficam numa boa se forem abastecidos de comida e água . Deixo sempre três potes de comida e um bebedouro (para felinos) que comporta até três litros d?água. De fome e sede é que eles não miam. Mesmo assim, pedi para que minha cunhada passasse em casa no domingo para checar se a casa havia resistido ao Bono e a Dylan. O susto que levei quando ligamos para saber se estavam bem está estampado na foto acima. Bono achou que embarcaria na aventura e vestiu até colete salva-vidas. Quando chegamos, me pegou pelo colarinho e exigiu explicações. E depois dizem que gatos não gostam d?água.