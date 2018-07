Helena Rizzo, premiada chef do restaurante Maní Escoffier, o Rei dos Chefs: "Adorei ler sobre o ícone da gastronomia nesta biografia de Kenneth James." Fava de baunilha do cerrado: "Conheci este ingrediente, até então inédito para mim, no evento promovido pelo caderno de gastronomia do Estadão, o Laboratório Paladar. Esta fava de baunilha, encontrada no cerrado brasiliense, não é comercializada. Tem o tamanho de uma banana grande, é marrom e seu aroma é bem tropical." Sobremesa: "Estive na Espanha e descobri que o Brasil está chegando a este país. Fui ao restaurante El Celler de Can Roca e comi a sobremesa Romeu e Julieta, elaborada pelo chef Jordi Roca: pastilha gelada de goiaba, com creme de queijo e algodão doce em cima, como se fosse uma nuvem. Criação que se inspirou no tradicional doce brasileiro." Chef: "Tive a oportunidade de participar de uma aula no Laboratório Paladar, promovido pelo caderno de gastronomia do Estadão, com o chef Beto Pimentel, do restaurante baiano Paraíso Tropical. Não o conhecia e fiquei encantada com sua culinária naturalista. Sem contar que ele é gente boa e bem-humorado. Foi muito bacana conhecê-lo."