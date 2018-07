Educação financeira

Para as crianças saberem desde cedo o valor do dinheiro, o professor e consultor Reinaldo Domingos lançou o livro O Menino do Dinheiro (Editora Gente, R$ 29,90). Em 26 capítulos, o autor reúne histórias infantis para ensinar os menores a poupar, a fazer escolhas e a esperar o dinheiro crescer no cofrinho. De quebra, sugere que os pais também mudem de atitude. Por isso, uma boa ideia é fazer uma leitura compartilhada, pais e filhos. O autor ainda mostra como os adultos devem falar desse tema com os pequenos, principalmente nesses tempos em que impera o consumismo, inclusive entre menores.

Chanel para crianças

Revolucionária, transgressora e discreta. Eis algumas das muitas facetas da estilista francesa que transformou a moda no início do século 20. É quando sai de cena, por exemplo, o incômodo espartilho, para dar lugar a modelos elegantes, práticos e com menos ostentação, como os tradicionais - e sempre atuais - pretinho básico e cardigã. Antes de se tornar famosa, Chanel viveu uma infância pobre no orfanato, depois foi trabalhar em uma alfaiataria, até abrir sua primeira loja. Tudo está na biografia Diferente como Chanel (CosacNaify, R$ 37,00), da escritora norte-americana Elizabeth Matthews.

Sempre Tatiana Belinky

Uma das mais importantes escritoras infanto-juvenis do Brasil, com mais de cem obras - muitas delas premiadas -, Tatiana, que está com 90 anos, brinda o leitor com o lançamento de três títulos: A Charada do Gorducho, Andrócles e Leão e História da Tigela Achada. Todos pela editora Manole/Amarilys. Custam R$ 22,00 cada (preços médios). No primeiro livro, a escritora conta em verso a descoberta da primeira paixão por uma garota. Nos outros, as histórias são adaptações de dois contos russos, que envolvem suspense e emoção. As belas ilustrações são de João Lin, e dão um toque especial às histórias.

Príncipe dos poetas

Esse foi o título que o poeta brasileiro Olavo Bilac recebeu em sua época. Nada mais justo, afinal, ele é o autor de grandes poemas, como Via Láctea e Última Flor do Lácio, só para citar alguns poucos exemplos. Mas o que que muita gente não lembra é da obra só para crianças, que Olavo Bilac publicou em 1904, chamada Poemas Infantis. Essa raridade foi relançada pela Editora Empório do Livro, numa bela edição, por R$ 40,00. Para deleite também dos adultos, a edição abre com a carta ao leitor, escrita pelo próprio poeta. E como ele diz, nos versos não há animais que falam, nem fadas, mas sim retratos magistrais do cotidiano.

Jogo de imagens

A Global Editora lançou este ano um novo selo, o Gaudí Editorial. Essa linha vai trabalhar com títulos lúdicos, destinados aos pequenos que nem sequer sabem ainda o bê-á-bá. Como uma brincadeira, os livros são elaborados com materiais resistentes, além de muitas imagens, texturas, cores, etc. A coleção O que é? O que é? é a estreia, e vem com quatro livrinhos para crianças de 0 a 4 anos: É uma Rã?, É um Ratinho?, É um Caracol? e É um Gato?, de autoria de Guido Van Genechten. À medida em que se abre cada uma das partes do livro, vai surgindo um bicho diferente, num jogo divertido de imagens. Cada um custa R$ 17,90.