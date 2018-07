Aprendizado e diversão A Editora Europa inicia sua série A História do Brasil em Quadrinhos, com a primeira edição (R$ 19,90), que já está nas bancas e livrarias. Neste livro de estreia, conta de forma simplificada e divertida a chegada da Família Real, o Dia do Fico e a Independência. Muitas das ilustrações foram baseadas em obras consagradas e o roteiro foi supervisionado por especialistas. O projeto do HQ infanto-juvenil levou um ano para ser lançado, mas valeu a pena. Aventura de tirar o fôlego Na mitologia grega, Odisseu foi um dos heróis mais bravos e mentor do cavalo de madeira gigante, que permitiu a entrada do exército grego na cidade de Troia, para que o rei Menelau recuperasse sua bela esposa Helena. Após a vitória, ele tentou, durante dez anos, voltar à sua terra natal, a ilha Ítaca, mas não antes de passar por uma série de perigos, que são contados com o auxílio de belas ilustrações no livro As Aventuras de Odisseu (Martins Fontes, R$ 47,50). Fauna para crianças Um jeito de conhecer e descobrir os animais, seus hábitos, características, alimentação e hábitat é por meio da coleção Na Selva e na Mata, que a editora FTD lançou para as crianças. Tem tudo sobre o tamanduá, onça-pintada, ouriço, leão, urso, gorila, entre muitos outros. Em cada livro (R$ 7,80, cada), o personagem - no caso, um bicho - conta sobre sua vida em primeira pessoa. As histórias sempre são acompanhadas de ilustrações ricas, que revelam a selva. Para respeitar as diferenças Diante das cobranças e expectativas da família, o protagonista mostra a incoerência dos adultos - e do irmão - e como é importante o respeito. Ele é tímido e discreto, mas todos querem que se torne "mais sociável", "menos medroso e tímido". Sem se intimidar, ele resolve falar para o leitor tudo o que acha desses comentários. Assim segue a história Eu Sou Assim, Viu? (Editora Formato, R$ 26,40), da autora paulistana Márcia Leite. Desvendando o mundo Sabe aquela fase em que as crianças querem saber tudo? A coleção Primeiras Descobertas, série de livros educativos da Editora Caramelo, pode ajudá-las nesta tarefa. O diferencial está na apresentação gráfica, que estimula o aprendizado, além do próprio conteúdo. No volume Tempo (R$ 21,90), por exemplo, ilustrações, fotos e páginas com dobras especiais ensinam a ver as horas, e sua importância no cotidiano.