Fuvest ''''seriada'''' começa em 2009

A Universidade de São Paulo (USP) deve começar em 2008 um programa piloto para a implementação da avaliação seriada no ensino médio público. A medida fazia parte do Inclusp desde que o programa foi divulgado no ano passado, mas ainda não havia data para o início. A idéia era a de avaliar alunos ao final dos três anos do ensino médio, o que contaria pontos para a Fuvest. Segundo a pró-reitora de graduação da USP, Selma Garrido Pimenta, a instituição ainda vai estudar como a prova seriada será colocada em prática. Não há consenso sobre em quais anos do ensino médio ela deveria ser aplicada. "Podemos fazer em todos os anos, avaliar apenas o 1.º e o 2.º ano ou o 2.º e o 3.º ano", diz. O piloto do programa vai mostrar quais os efeitos da avaliação para o estudante. A decisão sairá no fim do ano. A novidade, no entanto, só deve aparecer no vestibular no fim de 2008, para alunos que vão ingressar em 2009 na USP. Segundo Selma, todo o programa Inclusp está sendo avaliado neste ano e pode haver outras eventuais mudanças. Mas o projeto está mantido neste vestibular; alunos de escolas públicas continuarão recebendo o bônus de 3% nas provas da Fuvest, previstas para começar no dia 25 de novembro.