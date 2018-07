Fuvest divulga hoje 1.ª lista de aprovados

A Fuvest divulga hoje a lista de aprovados em primeira chamada do vestibular 2009. Os candidatos convocados deverão efetuar suas matrículas nos dias 9 ou 10 de fevereiro nos locais e horários indicados no Manual do Candidato (páginas 60 a 62). No dia 13 deste mês será divulgada, no site www.fuvest.br, a lista de convocados em segunda chamada. A matrícula deverá ser feita no dia 17. A terceira chamada sai no dia 4 de março e a quarta no dia 11 do mesmo mês.