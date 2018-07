Fuvest começa a vender manuais do candidato

A Fuvest começa segunda-feira a vender por R$ 10 os manuais do candidato para o vestibular deste ano. Eles podem ser encontrados em agências do Santander na capital e no interior e em livrarias da Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) nos câmpus da instituição. A taxa de inscrição este ano é de R$ 105, 5% mais alta que a de 2007. Os manuais serão vendidos até o dia 10 de setembro. O kit Fuvest inclui ainda o manual da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, um catálogo sobre profissões e um guia com a lista de todas as escolas do Estado para que o candidato informe em qual delas cursou o ensino médio. Depois do pagamento da taxa, os vestibulandos devem levar a ficha de inscrição aos postos da Fuvest nos dias 7 e 14 de setembro, entre 8 e 17 horas. A primeira fase está marcada para 23 de novembro. Neste ano, são 10.707 vagas nas três instituições. A entidade - que seleciona estudantes para USP, Santa Casa e Barro Branco - fará pela primeira vez em outubro um exame para alunos do último ano do ensino médio público, que contará pontos no vestibular. As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp) serão entre 11 e 22 de agosto nas próprias escolas. O estudante poderá conseguir um bônus de até 3% na Fuvest, dependendo do seu desempenho. A intenção da USP é que a prova passe a ser feita em todos os anos do ensino médio de escolas públicas. A prova deste ano será no dia 19 de outubro. As inscrições para requerer a isenção da taxa do vestibular deste ano vão até o dia 10 no site www.fuvest.br. Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), os pedidos de isenção devem ser feitos até o dia 11. Os candidatos precisam ter estudado em escola pública e possuir renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 456 per capita. Além disso, também poderão solicitar isenção da taxa de inscrição aqueles que tenham obtido nota mínima de 71,43 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2006 ou 2007, desde que preencham os demais requisitos. O pedido deve ser feito pelo site http://vestibular.unifesp.br.