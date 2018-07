Funeral-show emociona público

Tinha tudo para ser piegas, precário, de baixa qualidade artística, exagerado, falso. A glorificação pela morte. A beatificação pela imagem. A idolatria pelo dinheiro. Puxação de saco em efeito cascata. Rajada de metralhadora de babação de ovo. Veja especial sobre a trajetória do astro e ouça suas principais canções Mas o derradeiro tributo ao Rei do Pop, Michael Jackson, durante duas horas e meia, no Staples Center de Los Angeles, foi uma das mais tocantes homenagens a um herói perdido. Quem não aceitou cantar lá vai se arrepender: perdeu a chance de ajudar a colocar os pingos nos is em um dos maiores fenômenos da cultura pop. Nenhum discurso foi repetitivo. Todos foram emocionantes, engraçados, doces ou incisivos. Nenhum número foi extemporâneo, todos com um timing perfeito. Começou às 10h11, com um pronunciamento de Smokey Robinson, a voz do soul americano, com suas piadas e os olhos azuis contrastando com a pele negra. Mas foi Berry Gordy, o homem que inventou a Motown, a fábrica de música negra dos anos 1960, quem definiu o lugar, o tempo e o espaço de Michael Jackson na música contemporânea. "Eu o conheci quando tinha 10 anos. Michael tinha uma qualidade que eu não conseguia entender perfeitamente", confessou Gordy, que gravou os primeiros discos dos Jackson Five e disse que a vida no mundo fonográfico da época era hipercompetitiva, o que obrigava a certos expedientes, a fórmulas. Algum tempo mais tarde, quando pôde assistir de camarote à escalada da carreira solo de Michael, ficou prostrado. "Quando eu vi aquele ícone que era o moonwalk, fiquei em choque. Aquilo era mágico. Entendi que Michael gostava de criar aquilo que nunca tinha sido criado antes. Acho que Rei do Pop não é suficiente para defini-lo. Ele é simplesmente o maior entertainer que já viveu." Queen Latifah foi outra que conseguiu entender a multiculturalidade do discurso corporal e estético de Michael Jackson. "Ele nos fez ver que há outro mundo além da América", disse. "Agora nós sabemos que não sabemos nada." Mandrake do pop, Jackson ressurgiu para as 11 mil pessoas no Staples Center (não estava lotado: no espaço no meio da quadra, reservado à família, havia uns 300 lugares vagos) em todas suas facetas. Reapareceu no telão no Morro Santa Marta, no Rio, e dançando com a camiseta do Olodum, em Salvador. Mariah Carey abriu, ela e Trey Lorenz, com I?ll Be There. O franzino Michael estava bem ali na sua frente, em um caixão dourado, cercado de lírios vermelhos e cravo rosa. Centenas choraram na plateia neste momento. Stevie Wonder, que cantou a belíssima (e apropriada) I?d Never Dreamed You''d Leave in Summer, disse: "Esse é um momento que eu gostaria de não ter vivido para ver chegar." Jennifer Hudson cantou Will You Be There (Hold Me), que foi a primeira a ser aplaudida de pé. "Foi a mais fácil e a mais bacana das amizades", disse a atriz Brooke Shields, que chorou copiosamente, assim como o irmão de Michael, Jermaine Jackson, que cantou Smile, de Charles Chaplin. Astro do R&B e do hip-hop, Usher desceu as escadas e, postado do lado do caixão dourado de Michael, cantou Gone Too Soon. Smokey Robinson fez todo mundo rir ao lembrar de como, após cantar Who?s Lovin? You num show, um garoto o procurou e disse: "Você está cantando uma canção de Michael Jackson." A canção é do próprio Smokey. Na missa de corpo presente que foi o adeus de Michael, os discursos eram uma mistura de desabafo e sermão gospel. "Não foquem nas cicatrizes (de Michael), foquem na jornada", dizia o pastor Al Sharpton. Deu para saber de muita coisa paralela vendo o tributo. Por exemplo: o filho de Martin Luther King, Martin 3º, não é grande coisa como orador. Mas sua irmã, Bernice A. King, tem o germe da revolução social no sangue: como discursa. Entre uma música e outra, os astros desciam do palco e eram abraçados pela família - eles vestiam ternos e vestidos e chapéus pretos e gravatas amarelas e tinham rosas vermelhas na lapela. Estavam lá os oito irmãos do cantor, e também seus filhos, Paris, Blanket e Prince (mais informações nesta página). Fãs brasileiros foram prestigiar o funeral do músico. A cantora Andrea Ferraz, de Guaratinguetá, mas morando em Hollywood, conseguiu um ingresso, mas o dançarino o mineiro Adilson Raimundo de Paula, imitador que se apresenta como Adilson Jackson e vive em Salt Lake City, veio prestar homenagem, mesmo sem poder entrar no local. O corpo do cantor foi retirado do Staples Center durante os últimos atos, que incluíram a canção (entoada por toda a família Jackson) We Are the World. Segundo informações da imprensa local, o corpo vai ficar guardado em local desconhecido até que a família decida se haverá uma cremação ou um sepultamento. O atestado de óbito do artista, divulgado ontem, não trazia a causa da morte, que será definida após os resultados de exames feitos durante a autópsia.