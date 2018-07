Funeral de Jackson será na terça-feira

Será o funeral do século, anunciam as manchetes. Turbinado pelos meios de comunicação eletrônicos e a cobertura massiva de sites, blogs e redes de relacionamento social na internet, além das TVs, o velório público de Michael Jackson atingirá bilhões de pessoas no mundo todo na terça-feira, data da cerimônia pública anunciada ontem pela família do cantor. O ato será às 10 horas de terça-feira (14 horas no Brasil), em Los Angeles, no ginásio do time dos Lakers, o Staples Center. O funeral público poderá reunir cerca de 50 mil pessoas em torno do ginásio, segundo estimativa da polícia local (no funeral de Elvis Presley, por exemplo, foram cerca de 30 mil pessoas). Serão distribuídos gratuitamente até domingo 17,5 mil tíquetes (11 mil para o Staples Center e 6,5 mil para o vizinho Nokia Theater, que terá transmissão ao vivo do ginásio). Para conseguir uma entrada, o site Ticketmaster organizou uma seleção online, e o resultado será enviado ao escolhido por e-mail, a partir das 11 horas de amanhã. Até o final da tarde de ontem, mais de 300 mil pessoas tinham feito a inscrição no site, que falhou várias vezes por causa do tráfego intenso. O ingresso para o Staples Center permitirá ao fã chegar perto do corpo do cantor, que - segundo informou o site TMZ, estará em um caixão dourado de US$ 25 mil, do mesmo modelo usado no funeral de James Brown, de bronze, com luz roxa interna e espelhado. Os repórteres que não conseguirem credencial terão lugar no lado de fora, informou a organização. A imprensa também teve de se habilitar para a cobertura por e-mail, no site do Nokia Theatre. O funeral de Elvis teve 300 homens da Guarda Nacional, destacados pelo presidente Jimmy Carter. A subprefeita da região, Jan Perry, afirmou que parte considerável da polícia da cidade estará mobilizada no ato. "Não é a primeira nem será a última vez que nosso departamento de polícia é chamado para executar os planos necessários para um evento especial dessa magnitude", disse Jan Perry. Ela também informou que a família de Michael Jackson não terá nenhuma despesa e que a cidade também providenciará serviços de higiene e limpeza.