Frejat testa positivo para covid-19 e cancela apresentação no 'Fespop'

Após testar positivo para covid-19, Frejat cancelou apresentação no 'Fespop Festival 2022'. Foto: Wilton Junior/Estadão

O cantor Roberto Frejat testou positivo para covid-19 na última quarta-feira, 4, e cancelou a apresentação que estava marcada para este sábado, 7, no Fespop Festival 2022, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná.

A informação foi publicada no Instagram do artista nesta quinta, 5. Segundo a nota, o exame e o laudo médico foram enviados para a organização do evento e haverá um reagendamento do show.

"Será marcada uma nova data em comum acordo entre as partes. Frejat passa bem e retorná suas atividades profissionais a partir do dia 11 de maio de 2022", informou o comunicado.