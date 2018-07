Frei Galvão recebe título de engenheiro

O primeiro santo brasileiro agora vai colar grau. No dia 25, ao meio-dia, na Capela do Mosteiro da Luz, em São Paulo, São Frei Galvão vai se tornar o primeiro brasileiro a receber o título Honoris Causa de Engenheiro e Arquiteto, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). Desde 2000, o santo é o patrono da construção civil brasileira por ter erguido - no início do século 18 - o Mosteiro da Luz. Ele foi o projetista, empreiteiro, pedreiro, servente, mestre-de-obras, engenheiro e arquiteto do prédio, que hoje é considerado patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. "Com toda a técnica da engenharia de hoje, ele faria muitas outras coisas", diz o padre Armênio Rodrigues Nogueira, capelão do mosteiro. Ele receberá o título em nome de Frei Galvão. Cerca de 600 pessoas são esperadas para a cerimônia em que o padre receberá o título das mãos do presidente do Crea. Um telão será instalado na porta da capela para quem não conseguir entrar. Mas, para quem perder, padre Armênio avisa que durante todo o dia as missas ocorrerão de duas em duas horas.