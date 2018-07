José Antonio Franchini Ramires foi reconduzido à diretoria da divisão clínica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo (Incor-SP) por ordem judicial. Ele estava afastado desde 2005 em razão de supostos problemas administrativos e financeiros no hospital e de sua fundação de apoio, a Fundação Zerbini. Ramires afirmou ontem que a sentença prova que as suspeitas não eram verdadeiras.