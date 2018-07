Franceses acham 2 genes de tumor cerebral infantil

Médicos franceses identificaram dois genes implicados no desenvolvimento de um tipo de tumor cerebral que afeta crianças menores de 5 anos, segundo artigo da revista especializada Journal of Clinical Oncology. Os pesquisadores, do Instituto Gustave Roussy, em Paris, dizem que a identificação desses genes abre caminho para terapias e medicamentos específicos. O tumor em questão é o ependimoma, o terceiro tipo de câncer cerebral mais frequente em crianças. Na França, ele é o segundo motivo de mortalidade infantil, atrás apenas de acidentes automobilísticos.