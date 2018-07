Franca (SP) vacina contra febre amarela

Após troca de diluente de vacinas contra febre amarela, começou ontem a vacinação contra a febre amarela em Franca, região de Ribeirão Preto. As 14 unidades básicas de saúde (UBS) foram abastecidas durante o dia de ontem após a substituição do diluente. Segundo a responsável pela Vigilância Epidemiológica de Franca, Débora Faleiros, o erro do diluente foi detectado na sexta-feira e o produto foi devolvido no mesmo dia à 8ª Direção Regional de Saúde (DRS).