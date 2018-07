França faz avaliação de ensino com nova prova

O governo francês está colhendo neste mês os primeiros resultados de seu novo teste de avaliação do nível de conhecimento dos estudantes de ensino elementar do país. Em janeiro, mais de 700 mil alunos de 7 e 8 anos e de 9 e 10 anos se submeteram aos provões de Curso Elementar 1 (CE1) e de Curso Médio 2 (CM2), equivalentes à 2ª e à 5ª séries do ensino fundamental no Brasil. Na última quarta-feira, o Estado de São Paulo também divulgou os resultados de sua avaliação . Ambas as avaliações na França são realizadas há mais de 20 anos, mas em 2009 tiveram o perfil alterado. Procura-se agora medir o grau de progresso da criança, fornecer um parâmetro aos pais sobre o desempenho do filho e obter informações sobre a eficiência da escola, permitindo ao Ministério da Educação e às prefeituras reorientar estratégias pedagógicas. "Sem resultados precisos e objetivos, não poderíamos agir de forma eficaz para melhorar o desempenho dos estudantes", argumenta Jean-Louis Membrini, diretor-geral de Ensino Escolar do Ministério da Educação. "O objetivo do ministério é dividir por três o número de alunos em grande dificuldade nos próximos cinco anos." Em ambas as provas, as crianças precisam demonstrar domínio de língua francesa e de matemática. Aplicados em janeiro, ao longo de uma semana, os exames totalizaram 100 questões - 60 de francês e 40 de matemática. Os testes enquadrarão os alunos em quatro faixas de desempenho: "em grande dificuldade" (inferior a 33% de acertos), "domínio ainda insuficiente" (entre 33% e 50%), "conhecimento a consolidar" (entre 50% e 66%) e "boa performance" (acima de 66%). BOICOTE DE PROFESSORES Ao todo, 730 mil estudantes se submeteram à prova, mas só 544 mil foram computadas até a terça-feira. O atraso na apuração é causado pelo boicote de professores ao novo método de avaliação. Três dos quatro maiores sindicatos da categoria na França estimularam os docentes a não aplicar provas sobre conteúdos ainda não lecionados. Além disso, os sindicatos consideraram a prova rigorosa demais. Os alunos de CM2, com idades entre 9 e 10 anos, por exemplo, tiveram de interpretar trechos de um texto do escritor americano Ernest Hemingway. Mesmo com a controvérsia, os resultados geram expectativa nas comunidades escolares em todo o país há cerca de um mês. O acesso às estatísticas nacionais será livre. Já os dados sobre o desempenho dos alunos e das escolas será restrito a professores, diretores e pais.